Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Kandil'de 9 PKK'lı öldürüldü
03.03.2020 - 10:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde gözetleme yaptığı belirlenen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : PKK,MSB,Kandil,Milli Savunma Bakanlığı,hava harekatı,
685383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685383.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER