Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.
Rejime ait bir L-39 savaş uçağı düşürüldü
03.03.2020 - 12:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.
Etiketler : MSB,
685414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685414.aspx
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