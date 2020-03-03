Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı yerli savunma sistemleriyle ilgili önemli değerlendirmede bulunurken HİSAR sistemlerinin de sahaya ineceğinin müjdesini verdi. Demir ayrıca Korkut sisteminin de şu anda sahada devrede olduğunu belirtti.

"HİSAR A VE O SİSTEMLERİMİZ SAHADA OLACAKLAR"

Demir, "Büyük bir müjde olarak şunu söyleyebiliriz. Hisar A ve O sistemlerimiz özellikle inşallah sahada olacaklar. Bu operasyon sırasında inşallah bu hava savunma sistemlerimizin sahaya kurulduğunu önümüzdeki birkaç gün içinde, bir hafta içinde sahada görmek de başka bir müjde olacak. Bu da hava savunmamıza başka bir boyut ekleyecek." dedi.

Sahada bu ürünlerin Türkiye'nin gücüne güç katacağını belirten Demir, "Türkiye'nin hava savunma konusunda ileride olabilecek herhangi bir taarruza karşı mücadelesini güçlendirecektir." İfadelerini kullandı.

"KERKES DİYE BİR PROJEMİZ VAR"

Sürü SİHA'ların Ar-Ge'sinin yapıldığını belirten Demir, şunları söyledi: "Bizim paylaşım yaptığımız bir tweet medyaya düştü. Kerkes diye bir projemiz var. Orada da GPS'ten bağımsız otonom hareket eden bir sürü dron projesi bu. Sahada birkaç yüz tane bizim kamikaze dediğimiz dronlarımız mevcut. Bunu kuvvetimiz istediği zaman tekli, istediği zaman çoklu kullanabilir. Türkiye bu anlamda bir ivme yakaladı ve bu ivme de en iyisi olmak bizim görevimiz. Havadan havaya silahlarımız vardı onlardan biriyle düşürüldü Suriye'de düşürülen uçaklar."

İHA, FÜZE VE HAVA ARAÇLARINI İMHA EDEBİLİYOR

15 kilometre menzile sahip HİSAR-A ve 25 kilometre menzile sahip HİSAR-O ile farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen HİSAR füzelerinin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.

Füzelerin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

ROKETSAN, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma füze sistemi HİSAR'ın envantere alınması ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılaması için başta ASELSAN olmak üzere, 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor. (Sabah)