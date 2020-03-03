Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur."