Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenliyor.
Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz"
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: "İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır"
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur."