Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözetim altında tutulan vatandaşlara, soğuktan korunmaları için ağır kış şartlarına uygun çadırlarda hizmet veriliyor.

Sahra çadırlarında gözetim altında tutulan ve hiçbir hastalık belirtisine rastlanmayan Türk vatandaşların bazıları ise taburcu edildi.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde ve Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılarak gözetim altında tutulan kişilerde ise koronavirüse rastlanmadı.

Öte yandan, gümrükte alınan tedbirler sürüyor. Görevliler plastik eldiven ve maske takarak gümrük işlemlerini gerçekleştiriyor.