Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö., avukatları ve yakınları katıldı.

Son savunması alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beratını talep etti.

Mahkeme heyeti, G.Ö.'yü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık G.Ö. önceki duruşmalarda örgütle ilgili itiraflarda bulunması nedeniyle mahkeme heyetince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.