Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı, tanksavar füzesiyle vurdu. Saldırıda rejime ait tank imha edilirken, çok sayıda rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu
03.03.2020 - 19:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 20:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Nabl köyünde rejime ait bir tankı tanksavar füzesiyle imha etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : İdlib,TSK destekli SMO,rejim tankı,
685515 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685515.aspx
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