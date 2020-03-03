Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin göçmenlerin Avrupa yolculuğunu engellemeyeceği açıklamalarının ardından mülteciler yoğun olarak Yunan sınırına akın akın geliyor. Göçmenler zaman zaman Yunan polisi tarafından yakalanıp türlü işkencelere maruz kalıyor. O işkencelere maruz kalanlardan biri de 13 yaşındaki Aliye Tajik oldu. Aliye, Yunan askerlerince ailesiyle birlikte hapishaneye atıldığını ve bir damla su bile verilmediğini ifade etti.

"2-3 saat boyunca hapishanede kaldık"

Aliye Tajik yaptığı konuşmasında, "Bizi arabaya soktular. Arabaya koyduktan sonra çantamızı her şeyimizi aldılar. Biz verecekler zannettik. Bizi uzaklara götürdüler. Kalemimi de vermediler. Ben İngilizce söylemeye çalıştım ama yine vermediler. Su istedim yine vermediler. 2-3 saat boyunca hapishanede kaldık. Bir damla su bile vermediler. Kuzenim hastalandı. Kapıyı açmadılar. Her yer pislik içerisinde kalemimi dahi vermediler. O derece benciller" dedi.