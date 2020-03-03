Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "İdlib'de 82 rejim hedefi ateş altına alındı, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri araç imha edildi, 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.