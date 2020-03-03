Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "İdlib'de 82 rejim hedefi ateş altına alındı, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri araç imha edildi, 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB: İdlib'de 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi
03.03.2020 - 22:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib'de 82 rejim hedefi ateş altına alındı, 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri araç imha edildi, 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : msb,idlib,
685546 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685546.aspx
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