Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in cenazesi Hatay Devlet Hastanesi’ne getirilirken, acı haber Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki ailesine bu gece saatlerinde verildi. Tuncer’in cenazesinin yarın askeri uçakla Trabzon’a gönderilmesi bekleniyor.