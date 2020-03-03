Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ayrıca karşılıklı işbirliği ve diyaloğun önemi de vurgulandı.