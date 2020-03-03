Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ayrıca karşılıklı işbirliği ve diyaloğun önemi de vurgulandı.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi
03.03.2020 - 23:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 - 23:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Etiketler : hulusi akar,ab,fontelles,
685555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685555.aspx
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