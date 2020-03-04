Ayhan, “Sınır güvenliğini korumak bizim işimiz. Ülkemizin bütünlüğü güvenliği için orada olmak zorundayız. Ben de TSK bünyesine katılmadan önce Suriye’de ne işimiz var diye sorguluyordum. Şimdi işin içine girince çok daha iyi anladım. Geç bile kalmışız” dedi.
İdlib gazisi: Suriye’de geç bile kalmışız
04.03.2020 - 02:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’deki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan “Suriye’de ne işimiz” diyenlere tepki gösterdi.
Etiketler : zafer ayhan,
685581 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685581.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER