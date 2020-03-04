Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davada eski BTK çalışanı Salim Z. “şahit” olarak dinlendi. Örgütün MİT’teki bir grup mensubundan sorumlu olduğunu kabul eden Salim Z, çapraz sorgusu sırasında eylemlerinden bahsederken “Mesela Adil Öksüz olayı var. Onun MİT’e angaje olduğuna dair, MİT elemanı olduğuna dair belgeyi ben yaptım. Ben burada vicdanımı temizliyorum. Herkes beni biliyor. Ben de kendimi biliyorum. Memleketin altı üstüne gelmiş. Ben de bugün ‘Yanlış yaptım’ diyorum” ifadesini kullandı. Salim Z. sahte belgeyi USB üzerinden çalışan işletim sistemiyle hazırladığını belirtti. Darbe girişiminin ardından 2019’a kadar üç sene Pursaklar’da bir evde önce üç kişi, ardından dört kişi kaldıklarını anlatan şahit, evde kaldığı kişilerle itirafçı olmaya karar vererek emniyete gittikleri sırada yakalandıklarını, ifadesinde yaklaşık 200 isim verdiğini dile getirdi. Mahkeme Başkanı’nın sorusu üzerine tanık, 17-25 Aralık’tan sonra örgütün “renklendirme” adı verilen eylemleri kapsamında FETÖ üyelerine kendilerini farklı cemaat ve gruplarda varlık göstermeleri talimatı verdiklerine işaret ederek “Ben de Erenköy cemaatinin sohbetine girdim” dedi.