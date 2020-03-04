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MSB duyurdu! Toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
04.03.2020 - 09:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
685620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685620.aspx
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