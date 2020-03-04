Ayrıntılar geliyor...
Bakan Pekcan: Maske fiyatları ile ilgili 13 firma incelemeye alındı
04.03.2020 - 10:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Denetimlerimiz devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs salgını ortaya çıktığından sonra maske fiyatları hakkında şikayet geldi. Toplam 13 firmayı inceleme altına aldık” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan pekcan,
685635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685635.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER