İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 135 bin 844" dedi.
Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısı açıkladı
04.03.2020 - 10:37 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 135 bin 844" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,göçmen sayısı,
685643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685643.aspx
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