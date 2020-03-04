Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi
04.03.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,
685707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685707.aspx
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