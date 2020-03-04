Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkelerindeki savaştan kaçan on binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa’nın yolunu tutuyor.

Göçmenler, kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek isteyenlerin ise Edirne’de bekleyişi sürüyor.

Yunanistan’ın sınır kapısını açması için umutla bekleyen göçmenler, soğuk hava ve açlıkla mücadele ediyor. Yunan polisinin aldığı sert önlemlere rağmen 100 binin üzerinde göçmen, Türkiye’den ayrılarak sınırın öte tarafına geçti.

Suriye savaşının başından beri 4 milyona yakın göçmene kapılarını açan Türkiye, yüzbinlercesini de sınırındaki kamplarda ağırlıyor.

Ancak Suriye’nin İdlib kentinde son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye’yi yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya bıraktı.

Esed rejimi ve Rusya’nın ağır saldırıları altındaki İdlib’de yaşayan 4 milyon sivilden 2 milyonu Türkiye sınırına dayanmış durumda.

Türkiye, uzun süredir yeni göç dalgasına karşı uluslararası toplumu uyarırken, Avrupa ülkeleri göçmenlere kapılarını kapalı tutuyor.

Bu nedenle, yeni göç dalgasını kaldıramayacak durumda olan Türkiye, Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı.

Ayrıca, Türkiye, 18 Mart 2016’da Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı göçmen mutabakatına uyulmadığı konusunda AB’yi suçluyor. Zira mutabakatta göçmenler için taahhüt edilen 6 milyar avronun tamamı Türkiye’ye aktarılmadı.

Öte yandan, Türkiye, göçmenler için Suriye toprakları içerisinde oluşturmak istediği güvenli bölge projesinde de batılı ülkelerden destek görmedi.

4 milyon sivilin yaşam mücadelesi verdiği İdlib’de insani kriz devam ederken, göçmen krizinde elini taşın altına koymayan Avrupa ise yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya.

Anadolu Ajansı, Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin mücadelesini yerinde izledi.