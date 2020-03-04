Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınıra obüs sevkiyatı
04.03.2020 - 19:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürerken, tırlara yüklenen obüsler İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti.
Etiketler : obüs,suriye,sevkiyat,tsk,
685759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685759.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER