Haber Merkezi Ankara - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un dün basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretleri, TBMM Genel Kurul’unda tansiyonu yükseltti. Özkoç, Genel Kurul’da kürsüye çıktığı sırada AK Partili milletvekilleri, protesto ederek konuşmasına izin vermedi. Gerginliğin artması üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma 10 dakika ara verdi. Bu sırada CHP’li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Yumruklu ve tekmeli kavgalar yaşandı. Bazı milletvekillerinin arbede sırasında yere düştüğü görüldü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Seviyesizce hareketler ifade özgürlüğü değildir. Basın toplantısı yapan zatı kınıyorum” dedi. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Engin Özkoç hakkında basın toplantısında yaptığı açıklamalar sebebiyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretiyle Meclis’i karıştıran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıkmıştı. Özkoç’un görüntüde FETÖ imamına “Mahmut, yanımda görünmekten korkuyorsan korkma. Bir şey olmaz” diye samimiyet göstermişti.