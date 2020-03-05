Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Şubat’ta konuk olduğu bir televizyon kanalında “Gözlem noktalarının şu anda bildiğim kadarı ile yedisi Esad’ın askerlerinin aldığı bölgede ve onların korumasında. Bir anlamda Esad’ın askerleri bizim askerleri koruyor orada” ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları yaptığı saatlerde, İdlib’de katil Esad’ın kalleş saldırısı sonrasında 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Kılıçdaroğlu’nun skandal sözlerine siyasilerden tepki geldi. Tepkiler şöyle:

AK Parti Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya: Milletine, devletine bu kadar çok düşmanca bakan, Türkiye’nin değil Esad’ın yanında duran, kalben ruhen Esad taraftarı gibi davranan bir Kılıçdaroğlu var. Ana muhalefet partisi ciddi bir millî güvenlik meselesi hâline geldi. Kaset kumpasıyla Baykal’ı gönderip Kılıçdaroğlu’nu getirenlerin hâlâ onu bir şekilde yönlendirmeye devam ettiğini düşünüyorum.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi İffet Polat: Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne kadar dünyadan ve politikadan kopuk bir siyasetçi olduğu ortada. Birileri herhâlde ona sufle veriyor ve o da inanıyor. Çok uzun zamandır rejim askerleri ve YPG/PYD’lilerle beraber hareket ediyor. ‘Propaganda’ diye bir şey var. Bunun asıl uzmanları 2’nci Dünya Savaşı’nda Nazilerdi. Bunlar propaganda ile doğruyu eğri gösterip kitleleri böyle yönetip, yönlendirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu da kitlelerin moral ve motivasyonunu bozmak için her türlü yalanı söylüyor. Bizi Esad’ın askerleri neden korusun?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Kılıçdaroğlu, Esad’la ilgili bugüne kadar kötü hiçbir şey söylemedi. Dört milyon insan yerinden edildi. Ama bugüne kadar bir eleştirisi bile olmadı. Libya’ya asker gönderilmesi konusunda Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin safında olur, Suriye hadisesi olur, Esad’çı olur. Kemal Kılıçdaroğlu’na şaşırmıyorum artık.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Suriye’de katil Esad’ın kendi vatandaşını, insanını öldürmeye başladığı günden bu tarafa, PYD-YPG ve PKK’nın o bölgede Türkiye’ye saldırılarının en üst düzeye çıktığı dönemlerde dahi tek özlemi var. Esad’dır.



Kılıçdaroğlu’na Şam’dan davet

Esad’ın medyadaki önemli temsilcilerinden Nidal Sabeh, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Şam’a davet etti. Sabeh, “Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke’de misafir etmek istiyoruz” dedi. Sabeh, şunları da ekledi: Erdoğan rejimi düştüğünde CHP’yi yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkileri kuracağız.



Ne ilk ne de son

Kılıçdaroğlu, daha önce katıldığı bir te-levizyonda YPG’nin bir terör örgütü olmadığını, “vatanını kurtarmak isteyen bir örgüt olarak gördüklerini” açıklamıştı. YPG’ye kol kanat geren Kılıçdaroğlu “Bizim için YPG terör örgütü değildir” demişti. Kılıçdaroğlu’nun yine bir açıklamasında, Diyarbakır’da hendek kazanlara ve barikat kuranlara seslenerek “Barikatları kuran arkadaşlara diyorum ki lütfen vasiyeti yerine getirin” sözleri tepki çekmişti.