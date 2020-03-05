Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki göstererek “Türkiye’nin bu tarihî mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ

Kılıçdaroğlu ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ derken, Rusya’ya, Amerika’ya, İran’a, Avrupa ülkelerine asla böyle bir soru yöneltmiyor. Çünkü bunların gözünde ülkelerimizin yürüttüğü mücadelenin zerre kadar kıymeti yoktur. Suriye tartışması, ülkemizdeki beşinci kol faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir. Bay Kemal’in yeri bellidir. Bay Kemal’in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esad’ın yanıdır. Bir de tavsiye ediyor ya. Buyur sen git, bay monşerlerle güzel bir yolculuk yaparsın.

CHP Genel Başkanı’nın hezeyanlarına cevap vermek gerçekten ağırıma gidiyor. Eskiden “siyasetin cilvesi” diyerek tahammül etmek mümkündü. Ama artık, mesele istikbalimize saldırı noktasına gelmiştir.

Kılıçdaroğlu’nun ülkemizin Suriye meselesinden Akdeniz’deki politikalarına kadar hayati çıkarlarının söz konusu olduğu hususlarda söylediği sözleri Esad, Darbeci Hafter, PKK’sı, FETÖ’sü, ABD’deki, Avrupa’daki, Rusya’daki, İran’daki bazı çevreler takdirle ve keyifle takip ediyordur.



SABAHA KADAR GÖREVDEYDİK

Bu zat, çıkmış kürsüye, ‘O gece neredeydiniz’(36 askerin şehit olduğu gece) diye soruyor. O gece bu ülkenin Cumhurbaşkanı sabaha kadar görevinin başındaydı. Ertesi gün erken saatlerden itibaren de, Cumhuriyet tarihinin liderler düzeyindeki en yoğun telefon diplomasisini yürüterek görevine devam ediyordu. O gece kabinem ve bütün komutanlar görevlerinin başındaydı.



YÜREĞİN VARSA 2023’TE ADAY OL

Kılıçdaroğlu, Esad’ın Suriye’de, İsrail’in Filistin’de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmaktadır. Bu zatın gözünün ve gönlünün başka yerlerde olduğunu biliyoruz. Bir insanın kendi ülkesine böylesine derin bir kin beslemesi için, ya geçmişte ağır bir travma yaşaması ya da daha başka bir çıkar hesabının pençesine düşmüş olması lazımdır. Kılıçdaroğlu, eğer bu ülkenin yönetiminde sorumluluk almak istiyorsa, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yüreğin yetiyorsa çıkarsın ‘Ben ülkeyi yönetmeye talibim’ dersin.



AVRUPA’YA GÖÇMEN TEPKİSİ

Bugün mültecileri döverek, botları batırarak, hatta vurarak geri göndermeye çalışan her Avrupa ülkesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini çiğnemektedir. Bugün Yunanistan botları şişleyerek batırıyorlar. Yavruları, anneleri berber ölüme terk ediyorlar. Hâlbuki Yunanistan Nazi saldırılarından kaçarak Suriye’ye sığınan Yunanlılara yapılan yardımları gösteren fotoğrafları hatırlatmak istiyorum. Bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalılar.

AB kalkıp 350+350 milyon avro yardım göndermeye hazırız diyor.10 yıldır, 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye’ye böyle bir destek verdiniz mi? Vermediler. Çünkü ikircikli davranıyorlar. Bizi aldatmaya kalkmayın. Kırk milyar doları harcayan Türkiye, bir 40 milyar dolar daha harcar. Bereketli kesesi var.