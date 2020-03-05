İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:"Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647"
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Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi
05.03.2020 - 10:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 şubat ayında kırsal alanda 7’si büyük, 19’u orta çaplı olmak üzere toplam 5 bin 584 kırsal operasyon, şehirlerde bin 385 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. bunların 1’i ölü,75’i sağ, 51’i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86’sı PKK/KCK, 41’i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur."
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:"Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647"
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,operasyonlar,
685887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685887.aspx
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