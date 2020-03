Türkiye Gazetesi

Van İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen uğurlama tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından kürsüye gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, Suriye’de görev yapan ‘Suriye Gücü’ne destek vermek için burada bir uğurlama töreni tertip edildiğini belirtti. Törene katılanlara teşekkür eden Vali Bilmez, “Türkiye Cumhuriyeti 83 milyonuyla bir ve beraber olup, ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için kadınıyla erkeğiyle polisiyle askeriyle tüm vatandaşlarıyla bir olmuş, tarih boyunca da birlikte olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi milletinin umudu değil, gönül dünyasındaki bütün mazlumların umudu olan bir ülke. Onun için bugün zorda olan, bütün egemen güçlerinin hesaplarını gördüğü Orta Doğu’da ve özellikle Suriye’de, Suriye halkı paramparça edildi, ülkesi paramparça edildi, insanları muhacir edildi” dedi.

“TÜRK ORDUSU HER ZAMAN BARIŞIN YANINDA OLMUŞTUR”

İdlib’de bulunan 4 milyon insanın da tekrar muhacir edilmesi ve Türkiye’ye doğru göçe zorlanması için birilerinin seferber olduğunu söyleyen Vali Bilmez, şöyle konuştu:

“İşte Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, sağlık personelimiz o insanların hayatlarını normalleştirmek için, o Müslüman kardeşlerini kendi vatandaşlarıymış gibi sahip çıkmaya çalışıyor. Bugün bu taburumuz da Van’dan yardımlarına gidiyor. Rabbim yollarını açık etsin, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Rabbim bölgemizdeki bütün insanların huzurunu, güvenliğini ve barışını daim eylesin. Türk Ordusu her zaman barışın yanında olmuştur. Mazlum insanların yanında olmuştur. Bugün de bu duygularla Van’dan yola çıkan arkadaşlarımızı yalnız bırakmayan Van halkına da teşekkür ediyorum. Bu töreni düzenleyen İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Rabbim onlara güç ve kuvvet versin.”

“TÜRK ORDUSU, HER ZAMAN MİLLETİN EMRİNDE OLMUŞTUR”

İdlib’de şehit olan askerlere Allah’tan gani gani rahmet dileyen Vali Bilmez, “Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başkale depreminde ve Bahçesaray yolunda çığ altında kalan şehitlerimizi de anıyorum. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim birliğimiz, beraberliğimiz daim eylesin. Rabbim ordumuzu, ülkemizi ve milletimizi daim eylesin. Türk Ordusu, Türk polisi her zaman milletin emrinde olmuştur. Sadece güvenlik ve bağımsızlık için değil, çığ olduğunda da ilk koşan yine onlardır. Deprem olduğunda da yine herkesten önce ilk koşan onlardır. Onlar bizim canımız, onlar bizim her şeyimiz, Rabbim onlara güç ve kuvvet versin. Onlara kem gözlerle bakanlara Allah fırsat vermesin. Birliğimize, beraberliğimiz kast edenlere Allah fırsat vermesin. Allah Kahhar sıfatıyla onları kahru perişan eylesin inşallah. Arkadaşlarımızın yolları ve bahtları açık olsun. Kazasız belasız görevlerini ifa edip tekrar ailelerine, Vanımıza geri gelecekler inşallah. Uğurladığımız gibi inşallah sizi sağlıkla aynı şekilde karşılayacağız. Yolunuz açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.

“RABBİM AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN”

Uğurlama töreninde çok duygulandıklarını söyleyen asker aileleri ise kahramanlarını güzel bir göreve gönderdiklerini belirerek, “Güzel bir görev, keşke bize de nasip olsa. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANLAR KURBANLARLA UĞURLANDI

Yapılan konuşmanın ardından kahraman komandolar, kurban kesilerek ve Van İl Müftüsü Ömer Keskin’in yaptırdığı dualar eşliğinde aileleriyle vedalaşıp Suriye’ye gitmek üzere Van’dan uğurlandı.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, askerlerin aileleri katıldı.