Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rejimin İdlib’deki hava saldırısında 34 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere Türkiye tarafından sınır kapıları açılmış ve binlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın etmişti. Sınır kapılarının açıldığı ilk günlerde mültecilerin en yoğun olarak geldiği bölgelerden biri de Meriç Nehri kıyısındaki Doyran köyü olmuştu. Burada toplanan binlerce mültecinin bir kısmı çeşitli yollarla nehri geçerek Yunanistan’a giderken, bir kısmı da başka noktalara yöneldi.

Mültecilerden geriye kalan çöpler temizlendi

Mültecilerin bölgeden ayrılmasının ardından İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri, Doyran köyünde temizlik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekipleri, mültecilerin nehir kıyısında toplandığı ormanlık ve açık alanlarda biriken çöpleri iş makineleriyle temizledi.

Mültecilerden boşalan köy temizlendi

Orman ve açık alanlar da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenirken, Edirne Belediyesi ekipleri ise mültecilerin yoğun olarak kullandığı Doyran köyündeki cami, tuvalet ve düğün salonu gibi ortak kullanım alanlarını temizledi