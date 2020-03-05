Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.

Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi.