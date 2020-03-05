Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.
Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi.
Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
05.03.2020 - 16:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İdlib,şehit,
685969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685969.aspx
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