İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Edirne Valiliğini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere sınır hattında uyguladığı işkence ve zulme karşı tedbirlerin artırılacağı ve sınır hattında güvenliği sağlamak üzere Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edilmeye başladı.
Özel Harekat polislerinin Edirne’ye sevki başladı
05.03.2020 - 16:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden ekipler Edirne’ye geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı,Süleyman Soylu,
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