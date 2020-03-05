Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen zırhı araç olan kirpiler geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.
İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı
05.03.2020 - 19:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,zırhlı,sevkiyat,story_,
686010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686010.aspx
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