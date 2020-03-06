Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal medyada Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği binasına roket isabet ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Sosyal medyada bu akşam Yeşil Bölge’ye gerçekleştirilen füze saldırısında Büyükelçiliğimizin isabet aldığına dair haberlere de yer verildiğini gördüm. Füzenin düştüğü yerle aramızda mesafe var ve sağ salimiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğinden Yeşil Bölge’ye atılan roketle ilgili açıklama
06.03.2020 - 00:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye düzenlenen saldırıda Büyükelçilik binasına roket isabet ettiği yönündeki haberleri yalanlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye,Bağdat Büyükelçiliği,açıklama,
686051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686051.aspx
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