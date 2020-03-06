Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal medyada Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği binasına roket isabet ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Sosyal medyada bu akşam Yeşil Bölge’ye gerçekleştirilen füze saldırısında Büyükelçiliğimizin isabet aldığına dair haberlere de yer verildiğini gördüm. Füzenin düştüğü yerle aramızda mesafe var ve sağ salimiz” ifadelerini kullandı.