Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Arap Ligi’nin, 4 Mart’ta Kahire’de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısında ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren kararlarını tümüyle reddediyoruz. Ülkemiz, Arap ülkelerinin toprak bütünlüklerine ve siyasi birliklerine her zaman saygı göstermiş ve desteklemiş, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için yapıcı bir tutum sergilemiştir. Türkiye’nin bu yöndeki çabaları esasen Arap ülkelerinin halkları tarafından takdir edilmektedir. Bazı Arap Ligi üyelerinin ülkemize yönelik asılsız ithamları, esasen bu ülkelerin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmeye yönelik beyhude çabalarının ürünüdür. Malum ülkelerin bazı Arap ülkelerinde yaşanan insanlık dramlarına sadece kayıtsız kalmadıkları, aynı zamanda bu dramlara neden olan rejimleri, milis liderlerini, ayrılıkçı grupları ve terör örgütlerini destekledikleri de gayet iyi bilinmektedir. Arap Ligi’ni, ülkemize karşı düşmanca tavır takınan bazı üyelerinin güdümünde hareket etmek yerine, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet ediyoruz” denildi.