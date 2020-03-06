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Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edildi, 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi
06.03.2020 - 01:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 01:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: Bahar Kalkanı Harekâtında 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır.
Etiketler : msb,idlib,
686062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686062.aspx
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