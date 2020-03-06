Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle bir milyon liralık manevi tazminat davası açıldı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Özkoç’un TBMM’deki açıklamalarına yer verildi. Engin Özkoç’un Erdoğan’ın kişilik haklarını ve itibarını zedelediği belirtilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

Davalının açıklamaları meşru siyasi muhalefetin bir parçası olarak değerlendirilemez. Davalının açıklamaları, devletimizin tüm kurumlarıyla hayati bir mücadele yürüttüğü bir dönemde, toplumu kışkırtmak, birlik ve beraberliğimizi tahrip etmek, terörle mücadele eden kurumlarımızın moral ve motivasyonu bozmak, ordumuzun başkomutanı konumundaki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak amacıyla yapılmış açık bir provokasyon niteliğindedir.

Ayrıca Özkoç’un konuşmasında ileri sürdüğü iddiaların tamamının gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede “Bu iddialarla ilgili daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekâya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Fetullahçı Terör Örgütü’nün illegal yollardan elde edilmiş, montajlanmış ve kurgulanmış dinleme kayıtlarına dayanarak Cumhurbaşkanı’mıza yönelik iftira ve yalanlar, CHP’nin kurumsal kimliği kullanılarak yapılan FETÖ propagandasından başka bir anlam ifade etmemektedir” denildi.

Manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu kaydedilen dilekçede, Özkoç’tan TBMM’deki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir milyon lira manevi tazminat talep edildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili hazırlanan fezlekenin Meclis’e gönderildiğini bildirerek “Konu Meclis’in takdiri ve uhdesindedir.” dedi. Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hakaret” gerekçesiyle 5 kuruşluk dava açacağını belirtti.