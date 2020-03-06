Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Suriye’de yaşanan iç savaştaki tutumu ile bütün dünyaya insanlık dersi veriyor. Daha fazla sivil katliamının yaşanmaması için Mehmetçiği Suriye’ye gönderen Türkiye, mazlumun hakkını korumaya çalışıyor. Mehmetçik, rejimin saldırılarına karşı sivilleri korumaya çalışırken, Esad rejimi ise Rusya’yla birlikte kendi halkını bombalıyor. Hiçbir muhalif gücün bile bulunmadığı yerler “terörist var” denilerek rejim ve Rus uçakları tarafından hedef alınıyor. Buna en son örnek yine İdlib’den geldi. Marretmısrin beldesinde gece saatlerinde sivillerin sığındığı tavuk çiftliği hedef alındı. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 16 sivil ölürken 18’i yaralandı.

GÖÇMENLER ÖLDÜRÜLÜYOR

Kendi topraklarında saldırıya uğrayan Suriyeliler, Avrupa’ya gitmek için geldikleri Türkiye sınırında ise Yunan güçlerinin hedefi oluyor. Sınıra yığılan binlerce Yunan askeri, göçmenleri durdurmak için gerçek mermi kullanıyor. Yunan güçlerinin açtığı ateş sonucu üç göçmen ölürken, onlarcası yaralandı. Yakaladıkları göçmenlere şiddet uygulayan Yunan güçleri, hamile kadınları bile dövdü. Yunan Sahil Güvenlik güçleri, Ege ve Meriç nehrini geçmek isteyenlerin botlarını batırmaya çalıştı. Göçmenlerin yardımına ise Türk Sahil Güvenlik güçleri koştu.

AB'DEN PLASTİK MERMİ KULLANIMINA YEŞİL IŞIK

Avrupa Birliği yetkilileri ise Yunan zulmüne destek çıkıyor. AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan’ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanmasına yeşil ışık yaktı. Mamer “AB hukuku uyarınca Yunanistan’ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanması yasal mı?” sorusuna “Yunanistan sınırındaki durum çok zor. Yunan yetkililerin hem sınırlarını korumasını hem de bunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapmasını bekleriz. Bu şartlara bağlı. Yunan yetkililerin karar vermesi ve uygun adımı atması gerekir” cevabını verdi.

YUNAN BATIRIYOR, BİZ KURTARIYORUZ

Yunan Sahil Güvenlik güçleri, Ege ve Meriç Nehri’ni geçmeye çalışan göçmenleri engellerken ölüme terk ediyor. Botları batırılmaya çalışılan, benzin hortumları kesilen teknedeki göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenliği koşuyor.

MENİCE AİLESİNE KAVUŞTU

Avrupa’ya gitmek üzere Edirne’ye gelen beş kişilik Afgan uyruklu Arapzade ailesi, Yunanistan’a geçtiği esnada Yunan polisinin müdahalesinin ardından kızları 12 yaşındaki Menice’den ayrılmak zorunda kaldı. Yunan güvenlik güçleri tarafından farklı araçlara bindirildikten sonra başka bir sığınmacı grupla Edirne’ye geri gönderilen Menice, Türk yetkililerin çabalarıyla babası Seyit Arapzade’ye kavuştu. Türkiye’de kendisine çok yardım edildiğini ve yüzünün güldüğünü belirten Arapzade “Geceler babam olmadan benim için çok zor geçti. Her çocuk anne ve babasının yanında olmalı. Çünkü böyle mutlu olurlar. Kimse anne ve babasını kaybetmesin” dedi.