İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu 1 yabancı teröristin daha ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Hırvatistan uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi
06.03.2020 - 12:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu 1 yabancı teröristin daha ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : içişleri bakanlığı,hırvatistan,yabancı uyruklu terörist,
686159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686159.aspx
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