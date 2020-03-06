Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tüm dünyanın gündem maddesi durumunda yer almaya devam ediyor. Salgın tehlikesi altındaki ülkelerde iş toplantıları ve fuarlar iptal edilirken, Koronavirüs şüphesi olmayan ülkelerde iş ve eğitim hayatı devam ediyor. IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar; bu sene düzenleyecekleri fuara Amerika, Kanada, İngiltere ve Koronavirüs şüphesi olmayan Avrupa ülkelerinin yoğun bir katılım göstereceğini söyledi.

Dünyanın 25 ülkesinden 200'ün üzerinde eğitim kurumunu 15-22 Mart tarihlerinde Türkiye'de bir araya getireceklerini belirten Akar, hatta bu sene ülkedeki en yoğun fuar turuna çıkacaklarının altını çizdi.

Akar; "Konuyu yurt dışı eğitim açısından ele alırsak Çin, Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerin seyahat engeli nedeniyle yurt dışına çıkamayışları bu sektörü önemli derece etkiledi. Çünkü Çin, Güney Kore, İtalya, İran gibi ülkeler yurt dışı eğitime en çok öğrenci gönderen ülkeler. Şimdi Koronavirüs şüphesiyle bu ülkelerden öğrenci alımı yapamayan ülkeler, rotasını Türk gençlerine çevirdi. Türk gençleri yurt dışı eğitime katılım gösteren aktif gençlerden oluşuyor. Fakat bu sene katılımın biraz daha artacağını düşünüyoruz. Çünkü eğitim kurumları açılan boş kontenjanlarını doldurmak için ülkemizdeki gençlere çok özel imkânlar sunarak geliyorlar. Tüm gençlerimize bu kriz durumunu fırsata çevirmek için fuara katılmalarını öneriyoruz." dedi.

Akar, yabancı eğitim kurumlarının Çin, Güney Kore, İtalya ve İran'ın boşluğunda açılan boşluğu doldurmak için pek çok maddi çıktıyı göze aldığını belirterek; bu sayede, Türk gençlerin bu eğitim kurumlarının sundukları cazip fırsatlardan etkin bir şekilde yararlanabileceğini söyledi.