OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Barış Pehlivan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
06.03.2020 - 13:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Barış Pehlivan,
686174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686174.aspx
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