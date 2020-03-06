Uçakla Iğdır’a getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında askeri törenle karşılandı.
Karşılama törenine; Iğdır Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara’nın ailesi ve yakınları katıldı.
Şehit Kara’nın naaşı bugün Iğdır Karakoyunlu köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.