Edirne’de göçmenlere “Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız” yazılı broşürler dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
İsveç Demokratları lideri İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi
06.03.2020 - 14:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de göçmenlere “Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız” yazılı broşürler dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : isveç,sınır dışı,göçmen,
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