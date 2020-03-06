Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Şubat’ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ile 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.