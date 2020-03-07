Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zorlu zirvede alınan kararlar bölgedeki belirsizliğin sonlanmasının yanında Türkiye adına önemli kazanımlar da getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle öne çıkan dört madde şöyle:

1- Ülkemizin sınırları rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hâle geldi.

2- İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlanmış oldu.

3- İdlib’de bulunan askerlerimizin güvenliği teminat altına alındı.

4- Sivillerin korunması adına önemli bir adım atılmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde varılan mutabakata ilişkin, “Türkiye-Rusya mutabakatı, Türkiye’nin mülteci politikasına yaptığı değişiklikleri geri almasını gerektirmez, AB’nin 2016 anlaşması kapsamında Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadığı gerçeğini de değiştirmez” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi müspet bir havada geçti.

Görüşmede, Putin’in taziye açıklamasının olumlu karşılandığını belirten kaynaklar, Erdoğan’ın anlaşma olmaması hâlinde Türkiye’nin rejim unsurlarını İdlib’den kendi imkânlarıyla temizleme hususunda kararlılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

KİMSENİN MAŞASI DEĞİLİZ

Kaynakların görüşmelerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinde, Türkiye’nin millî menfaatleri doğrultusunda izlediği bağımsız dış politikanın yeni bir başarı elde ettiği, aynı gün hem Rusya ile liderler düzeyinde müzakereler yürütüldüğü hem de ABD Başkanı’nın özel temsilcisinin (James Jeffrey) İstanbul’da ağırlandığı ifade edildi.

Kaynaklar “Bir yandan Suriye’den gelebilecek yeni bir düzensiz göç dalgasını engelleyerek ulusal çıkarlarımızı koruduk, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Batı’yı bize destek vermek durumunda bıraktık. Türkiye, kendi öz kaynaklarıyla Esad rejimine ağır bir bedel ödeterek, Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olma kararlılığını ortaya koymuştur. Artık Türk askerine yönelik herhangi bir saldırının cevapsız kalmayacağı açıkça anlaşılmıştır” ifadesine yer verdi.

Türkiye’nin, aynı zamanda Batılı devletlerin İdlib sahasındaki şartları dikte etmesine izin vermeyeceğini ortaya koyduğuna değinen kaynaklar, Türkiye’nin kendi göbeğini kendi keserek, bölgede kimsenin maşası olmayacağını gösterdiğine işaret etti.

KAPRİS VE HIRS TUTMADI

Türk savunma sanayiinin, İdlib krizinde rüştünü ispat ettiğini ve bu alana yapılan yatırımların ne kadar isabetli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan kaynaklar, şu görüşlere yer verdi:

Türkiye-Rusya mutabakatı, ABD ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye destek olmasına engel değildir. Hava savunma sisteminin konuşlandırılması ve istihbarat paylaşımı gibi güven artırıcı adımlar atılmalıdır. İdlib’de hâlâ üç milyondan fazla sivilin küçük bir alanda sıkıştığını unutmamalıyız. Bölgeden kaynaklanan düzensiz göç tehlikesi devam etmektedir. Avrupa ülkeleri, Rusya’ya göçmenleri Avrupa demokrasilerine karşı silah olarak kullanma şansı tanımamalıdır. Son günlerde yaşananlar, bölgede yaşanan insani krize kapsamlı ve köklü bir çözüm bulunması ihtiyacını ortaya koymuştur.

Bugün ortaya çıkan mutabakat, lider diplomasisinin sonuç vermeye devam ettiğini göstermiştir. Rusya, çok boyutlu ilişkilerimizi rejimin hırs ve kaprislerine kurban etmemek için anlaşma yoluna gitmiştir.