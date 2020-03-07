Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan güvenlik güçlerinin sabah erken saatlerde de sert müdahalesini sürdürdüğü sınır kapısında, bazı mülteciler kendilerine atılan gaz ve sis bombalarından ağaçların arkasına saklanarak korunmaya çalışıyor. Avrupa’ya gitme ümidiyle bekleyişini sürdüren mültecilerden bazıları ise karşı taraftan atılan gaz ve sis bombalarını alarak, tekrar Yunan güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgeye attığı görüldü.