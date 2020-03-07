Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son rakama bakmadım ama 143 bini aştı, sabah itibariyle gördüğüm rakam. Bu daha başlangıç" dedi.

Göçmenlere yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Polis Özel Harekatımız gece itibarıyla görevine başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı, burada polis özel harekatımıza da, sınır ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize de teşekkür ediyorum, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde tıkama diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler" dedi.