Komandoların sınır birliklerinde ihtiyaç duyulan sınır karakollarında ve İdlib'te bulunan gözlem noktalarına görev alacağı öğrenildi.
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
07.03.2020 - 14:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.
Etiketler : Sınır birlikleri,
686394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686394.aspx
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