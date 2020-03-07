Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı, ucuz döviz satmak vaadiyle suç işleyen, örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve dolandırıcılık yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ceylanpınar'a bağlı bazı mahalleler ile Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, ruhsatlı olan 4 tabanca ile 6 uzun namlulu tüfek ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ceylanpınar Adliyesine sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı. Diğer iki zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.