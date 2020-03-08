Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova zirvesini değerlendiren Oktay şunları söyledi: İdlib’de bir taraftan kahraman askerlerimizi hedef alan saldırılara misliyle karşılık verdik, diğer taraftan da diplomasi yoluyla siyasi çözüm arayışlarımızı hızlandırdık. Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır. Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir.

“ASLA TEREDDÜT ETMEYİZ”

Suriye’de rejim güçleri, tüm dikkatini ülkenin doğusunu ele geçiren terör örgütlerine değil, masum İdlib halkına yöneltmiş olsa da biz, Moskova’da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm tarafların taahhütlerine riayet etmesini bekliyoruz. Şayet bölgede kan dökülmeye devam ederse her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde krizin müsebbiplerinin üzerine gitmekte de tereddüt etmeyeceğiz.