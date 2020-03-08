Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meselenin bu boyutuna dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç “8 Mart, acı bir olayın yaşandığı anma günü olarak değerlendirilmelidir. Son yıllarda neredeyse sevgililer günü havasına çevrildi” çağrısında bulundu. Kadın siyasetçi olmanın zorluğuna da değinen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Anneyim, eşim de baba. O da ben de çalışıyorum. Toplumun bir gerçeği var ki erkeklere verilen yetki ne kadarsa, kadınlara verilen sorumluluk da o kadar. Eşit dağılmamış. Yetkimiz az, sorumluluğumuz çok. Hangi görevi yerine getirirseniz getirin anne, eş, kız kardeş, birinin kızısınız. Bunun sorumluluğu var. Toplumun bilincini, örf, âdet, gelenek, görenekleri de kabul edip böyle siyasete bakmak lazım. Bir yasa yapacaksak toplumun gerçekliğiyle örtüşmeli.