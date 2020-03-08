MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu."
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist Şanlıurfa'da teslim oldu
08.03.2020 - 12:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu."
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,şanlıurfa,
686583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686583.aspx
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