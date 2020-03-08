Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor." dedi.

"Kanal İstanbul'u kazandırmakta kararlıyız"

Kanal İstanbul Projesi'nin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını açıklayan Erdoğan, "Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız." diye konuştu.

Erdoğan, "Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur."