Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan anlamlı video
08.03.2020 - 21:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı.
Kaynak: İHA
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686690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686690.aspx
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