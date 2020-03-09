Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askerî heyeti ile yapılacak toplantının, 10 Mart Salı günü Ankara’da başlayacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askerî heyeti ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara’da başlayacaktır" denildi.
Rus askeri heyeti ile İdlib görüşmeleri yarın başlayacak
09.03.2020 - 10:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 10:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağını bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
686773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686773.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER